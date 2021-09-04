، حسب "تصنيف التايمز".. جامعة حائل تحتل مراكز متقدمة بين الجامعات العالمية والسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حققت جامعة حائل مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي ٢٠٢٢، حيث حلت في المرتبة 351-400 ضمن أفضل جامعات العالم، والمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات السعودية.

وأكد رئيس جامعة حائل، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أهمية مواصلة التميز في جميع المجالات الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار وفق رؤية ٢٠٣٠، وفي كل ما يلبي تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة -حفظها الله-.

