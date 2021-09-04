، المحيـط يتغلب على الأهـلي والوحـدة يتعادل مع القـارة.. في الجولة الأولى من ممتاز اليد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت، اليوم السبت، الجولة الأولى من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد "النسخة 45" للموسم الرياضي 2021 – 2022م، والتي تضمنت 6 مواجهات في مدن "الزلفي والدمام وسيهات والأحساء ومكة المكرمة".
وأسفرت النتائج عن تعادل وصيف الموسم الماضي "الوحدة" مع الصاعد حديثاً "القارة" (27-27)، وتمكن مضر من التغلب على الترجي (29-26)، وفاز الخليج على السلام (32-25)، وحقق الصفا فوزاً صعباً على مستضيفه الزلفي (27-28)، وتغلب المحيط على الأهلي بنتيجة عريضة قوامها (28-19)، وخسر العدالة من حامل لقب النسخة الماضية "النور" (29-35).
وشهدت الجولة الأولى تطبيق كافة البروتوكولات الخاصة بوزارة الرياضة لدخول الجمهور الذي يحضر لأول مرة بعد جائحة كورونا، حيث عممت لجنة المسابقات يوم أمس آلية الدخول، وقدم علي العليوات رئيس اللجنة الفنية والمسابقات جزيل شكره لكافة الجهات المختصة وإدارات الأندية على تعاونهم غير المستغرب، متمنياً للجميع دوام التوفيق.
يذكر أن مباريات الجولة الثانية من المنافسات ستقام يوم الأربعاء المقبل، بإقامة ست مباريات.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 06:57 PMالمحيـط يتغلب على الأهـلي والوحـدة يتعادل مع القـارة.. في الجولة الأولى من ممتاز اليد
اختتمت، اليوم السبت، الجولة الأولى من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد "النسخة 45" للموسم الرياضي 2021 – 2022م، والتي تضمنت 6 مواجهات في مدن "الزلفي والدمام وسيهات والأحساء ومكة المكرمة".
وأسفرت النتائج عن تعادل وصيف الموسم الماضي "الوحدة" مع الصاعد حديثاً "القارة" (27-27)، وتمكن مضر من التغلب على الترجي (29-26)، وفاز الخليج على السلام (32-25)، وحقق الصفا فوزاً صعباً على مستضيفه الزلفي (27-28)، وتغلب المحيط على الأهلي بنتيجة عريضة قوامها (28-19)، وخسر العدالة من حامل لقب النسخة الماضية "النور" (29-35).
وشهدت الجولة الأولى تطبيق كافة البروتوكولات الخاصة بوزارة الرياضة لدخول الجمهور الذي يحضر لأول مرة بعد جائحة كورونا، حيث عممت لجنة المسابقات يوم أمس آلية الدخول، وقدم علي العليوات رئيس اللجنة الفنية والمسابقات جزيل شكره لكافة الجهات المختصة وإدارات الأندية على تعاونهم غير المستغرب، متمنياً للجميع دوام التوفيق.
يذكر أن مباريات الجولة الثانية من المنافسات ستقام يوم الأربعاء المقبل، بإقامة ست مباريات.
، المحيـط يتغلب على الأهـلي والوحـدة يتعادل مع القـارة.. في الجولة الأولى من ممتاز اليد ،
المصدر : الخليج 365
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