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أعلنت إدارة مرور محافظة منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل، أنه سيتم إغلاق (جسر وادي الرمة) على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة.
وتفصيلاً، أوضح حساب "المرور" على تويتر أنه سيتم إغلاق (جسر وادي الرمة) على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة، ابتداءً من صباح يوم الإثنين الموافق ٦ سبتمبر وحتى ٦ نوفمبر ٢٠٢١م، وذلك لأعمال الصيانة.
وأهاب المرور بمستخدمي الطرق لاستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
مرور القصيم: إغلاق جسر "وادي الرمة" من صباح الاثنين لمدة شهرينذياب الشمري الخليج 365 2021-09-04
أعلنت إدارة مرور محافظة منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل، أنه سيتم إغلاق (جسر وادي الرمة) على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة.
وتفصيلاً، أوضح حساب "المرور" على تويتر أنه سيتم إغلاق (جسر وادي الرمة) على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة، ابتداءً من صباح يوم الإثنين الموافق ٦ سبتمبر وحتى ٦ نوفمبر ٢٠٢١م، وذلك لأعمال الصيانة.
وأهاب المرور بمستخدمي الطرق لاستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
06:53 PM
لأعمال الصيانة.. ودعت لاستخدام الطرق البديلة
أعلنت إدارة مرور محافظة منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل، أنه سيتم إغلاق (جسر وادي الرمة) على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة.
وتفصيلاً، أوضح حساب "المرور" على تويتر أنه سيتم إغلاق (جسر وادي الرمة) على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة، ابتداءً من صباح يوم الإثنين الموافق ٦ سبتمبر وحتى ٦ نوفمبر ٢٠٢١م، وذلك لأعمال الصيانة.
وأهاب المرور بمستخدمي الطرق لاستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
، مرور القصيم: إغلاق جسر "وادي الرمة" من صباح الاثنين لمدة شهرين ،
المصدر : الخليج 365
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