- 1/2
- 2/2
ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي- 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية والأنظمة البلدية، طبّقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها، وإغلاق منشأة مخالفة.
جاء ذلك خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية التي نفّذتها الفِرَق الرقابية ببلدية رفحاء على المراكز التجارية، وأسواق النفع العام.
وأفادت بلدية رفحاء بأن ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، وتفعيلًا لمبادرة "ممتثل".
ودعت البلدية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".
رفحاء.. رصد 18 مخالفة وإغلاق منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-04
ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي- 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية والأنظمة البلدية، طبّقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها، وإغلاق منشأة مخالفة.
جاء ذلك خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية التي نفّذتها الفِرَق الرقابية ببلدية رفحاء على المراكز التجارية، وأسواق النفع العام.
وأفادت بلدية رفحاء بأن ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، وتفعيلًا لمبادرة "ممتثل".
ودعت البلدية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
06:15 PM
خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية التي نفّذتها الفِرَق التابعة للبلدية
A A A
ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي- 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية والأنظمة البلدية، طبّقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها، وإغلاق منشأة مخالفة.
جاء ذلك خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية التي نفّذتها الفِرَق الرقابية ببلدية رفحاء على المراكز التجارية، وأسواق النفع العام.
وأفادت بلدية رفحاء بأن ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، وتفعيلًا لمبادرة "ممتثل".
ودعت البلدية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".
، رفحاء.. رصد 18 مخالفة وإغلاق منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رفحاء.. رصد 18 مخالفة وإغلاق منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.