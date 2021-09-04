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لَقِيَ أكثر من 88 شخصًا مصرعهم بسبب انتشار مرض الكوليرا في النيجر.
وأفادت وزارة الصحة النيجرية في بيان اليوم، بأن انتشار مرض الكوليرا منذ عدة أشهر في النيجر أدى إلى مقتلهم؛ مشيرة إلى أن إجمالي المصابين بالكوليرا بلغ 2641 حالة.
وكانت حكومة النيجرية، قد أكدت في وقت سابق أنها اتخذت عدة إجراءات من بينها تكثيف اختبارات الفحص السريع لتقصي الوباء وتعزيز مخزونات الأدوية في المناطق الأكثر تضررًا، وإنشاء مواقع العزل والرعاية في المنازل والمعالجة المنتظمة لنقاط المياه.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 06:54 PM
بلغ إجمالي المصابين بالكوليرا 2641 حالةالنيجر.. مقتل أكثر من 88 شخصًا بسبب الكوليرا
لَقِيَ أكثر من 88 شخصًا مصرعهم بسبب انتشار مرض الكوليرا في النيجر.
وأفادت وزارة الصحة النيجرية في بيان اليوم، بأن انتشار مرض الكوليرا منذ عدة أشهر في النيجر أدى إلى مقتلهم؛ مشيرة إلى أن إجمالي المصابين بالكوليرا بلغ 2641 حالة.
وكانت حكومة النيجرية، قد أكدت في وقت سابق أنها اتخذت عدة إجراءات من بينها تكثيف اختبارات الفحص السريع لتقصي الوباء وتعزيز مخزونات الأدوية في المناطق الأكثر تضررًا، وإنشاء مواقع العزل والرعاية في المنازل والمعالجة المنتظمة لنقاط المياه.
، النيجر.. مقتل أكثر من 88 شخصًا بسبب الكوليرا ،
المصدر : الخليج 365
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