، فريق نخبة لاعبي دوري المدارس ينهي مرحلة مدريد "ب".. تجربة مع أتلتيكو ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم، اليوم السبت، تجربة ودية ثانية خلال معسكره الإعدادي القائم في العاصمة الإسبانية مدريد، وأقيمت المباراة أمام فريق أتلتيكو مدريد (U 17)، التي كسبها الأخير بهدفين دون رد، وذلك في حضور ومتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين ومدير العلاقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية فوزان الحماد ورئيس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان.

وحرص مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس، ياغو أغالير على إشراك جميع اللاعبين للوقوف على إمكانياتهم البدنية والفنية، حيث أشرك خلال شوطي المباراة اللاعبين، حمزة شحاتة (حارس)، وعبدالله الربيعة (مدافع)، وفراس رباط (مدافع)، وبهيان القحطاني (ظهير أيمن)، وفيصل عبدالرزاق (ظهير أيسر)، وجواد هاشم (محور)، وعبدالله العلي (محور)، وإبراهيم عقيل (محور)، وعبدالرزاق عواجي (جناح أيسر)، ومالك حمزة (جناح أيمن)، وعلوي العطاس (مهاجم)، بالإضافة إلى قائمة الاحتياط، وهم، عبدالله البليهي (حارس - شارك في الشوط الثاني)، وعبدالصمد القحطاني (مهاجم - شارك في الشوط الثاني)، وفهد الدهمشي ( محور - شارك في الشوط الثاني)، ورويد الهوساي (جناح أيسر - شارك في الشوط الثاني)، وفهد الشايع (محور - شارك في الشوط الثاني)، وعلي العطاس (ظهير أيمن – شارك في الشوط الثاني)، وسعيد العامري (محور – شارك في الشوط الثاني).

وشكر المدرب الإسباني ياغو اغالير كافة اللاعبين على العطاء الذي قدم خلال المباراة، مبدياً سعادته بـ"التطور اللافت في أداء كل لاعب، الذي يؤكد بأن الجميع حريص على اكتساب معرفة فنية وخبرات جديدة من هذا المعسكر، ومن هذه التجارب الميدانية"، مبيناً أن "المرحلة الثانية من المعسكر ستكون مفيدة أكثر للاعبين الذين ينتظرهم مستقبل مشرق".

من جانبه، أكد المدير الفني لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس، عبدالله الضو أن "المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في مدينة مدريد اختتمت اليوم السبت، وستبدأ المرحلة الثانية مباشرةً في مدينة برشلونة وتستمر حتى موعد العودة إلى المملكة العربية السعودية في الـ 12 من سبتمبر الجاري"، مشيراً بأنها "ستشهد إقامة مباراتين تجريبيتين بالإضافة إلى محاضرات فنية وتدريبات ميدانية يومية وبرامج مصاحبة".

ويعد مشروع دوري المدارس، إحدى مبادرات وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم منذ عام 2019 لمدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات المملكة، ويهدف إلى تنمية الرياضة المدرسية ومنها رياضة كرة القدم لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين ليكونوا رافدًا من روافد الرياضة السعودية.



فريق نخبة لاعبي دوري المدارس ينهي مرحلة مدريد "ب".. تجربة مع أتلتيكو صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-04 أجرى فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم، اليوم السبت، تجربة ودية ثانية خلال معسكره الإعدادي القائم في العاصمة الإسبانية مدريد، وأقيمت المباراة أمام فريق أتلتيكو مدريد (U 17)، التي كسبها الأخير بهدفين دون رد، وذلك في حضور ومتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين ومدير العلاقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية فوزان الحماد ورئيس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان.

وحرص مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس، ياغو أغالير على إشراك جميع اللاعبين للوقوف على إمكانياتهم البدنية والفنية، حيث أشرك خلال شوطي المباراة اللاعبين، حمزة شحاتة (حارس)، وعبدالله الربيعة (مدافع)، وفراس رباط (مدافع)، وبهيان القحطاني (ظهير أيمن)، وفيصل عبدالرزاق (ظهير أيسر)، وجواد هاشم (محور)، وعبدالله العلي (محور)، وإبراهيم عقيل (محور)، وعبدالرزاق عواجي (جناح أيسر)، ومالك حمزة (جناح أيمن)، وعلوي العطاس (مهاجم)، بالإضافة إلى قائمة الاحتياط، وهم، عبدالله البليهي (حارس - شارك في الشوط الثاني)، وعبدالصمد القحطاني (مهاجم - شارك في الشوط الثاني)، وفهد الدهمشي ( محور - شارك في الشوط الثاني)، ورويد الهوساي (جناح أيسر - شارك في الشوط الثاني)، وفهد الشايع (محور - شارك في الشوط الثاني)، وعلي العطاس (ظهير أيمن – شارك في الشوط الثاني)، وسعيد العامري (محور – شارك في الشوط الثاني).

وشكر المدرب الإسباني ياغو اغالير كافة اللاعبين على العطاء الذي قدم خلال المباراة، مبدياً سعادته بـ"التطور اللافت في أداء كل لاعب، الذي يؤكد بأن الجميع حريص على اكتساب معرفة فنية وخبرات جديدة من هذا المعسكر، ومن هذه التجارب الميدانية"، مبيناً أن "المرحلة الثانية من المعسكر ستكون مفيدة أكثر للاعبين الذين ينتظرهم مستقبل مشرق".

من جانبه، أكد المدير الفني لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس، عبدالله الضو أن "المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في مدينة مدريد اختتمت اليوم السبت، وستبدأ المرحلة الثانية مباشرةً في مدينة برشلونة وتستمر حتى موعد العودة إلى المملكة العربية السعودية في الـ 12 من سبتمبر الجاري"، مشيراً بأنها "ستشهد إقامة مباراتين تجريبيتين بالإضافة إلى محاضرات فنية وتدريبات ميدانية يومية وبرامج مصاحبة".

ويعد مشروع دوري المدارس، إحدى مبادرات وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم منذ عام 2019 لمدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات المملكة، ويهدف إلى تنمية الرياضة المدرسية ومنها رياضة كرة القدم لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين ليكونوا رافدًا من روافد الرياضة السعودية.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 06:29 PM أجرى فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم، اليوم السبت، تجربة ودية ثانية خلال معسكره الإعدادي القائم في العاصمة الإسبانية مدريد، وأقيمت المباراة أمام فريق أتلتيكو مدريد (U 17)، التي كسبها الأخير بهدفين دون رد، وذلك في حضور ومتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين ومدير العلاقات العامة بالملحقية الثقافية السعودية فوزان الحماد ورئيس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان.

وحرص مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس، ياغو أغالير على إشراك جميع اللاعبين للوقوف على إمكانياتهم البدنية والفنية، حيث أشرك خلال شوطي المباراة اللاعبين، حمزة شحاتة (حارس)، وعبدالله الربيعة (مدافع)، وفراس رباط (مدافع)، وبهيان القحطاني (ظهير أيمن)، وفيصل عبدالرزاق (ظهير أيسر)، وجواد هاشم (محور)، وعبدالله العلي (محور)، وإبراهيم عقيل (محور)، وعبدالرزاق عواجي (جناح أيسر)، ومالك حمزة (جناح أيمن)، وعلوي العطاس (مهاجم)، بالإضافة إلى قائمة الاحتياط، وهم، عبدالله البليهي (حارس - شارك في الشوط الثاني)، وعبدالصمد القحطاني (مهاجم - شارك في الشوط الثاني)، وفهد الدهمشي ( محور - شارك في الشوط الثاني)، ورويد الهوساي (جناح أيسر - شارك في الشوط الثاني)، وفهد الشايع (محور - شارك في الشوط الثاني)، وعلي العطاس (ظهير أيمن – شارك في الشوط الثاني)، وسعيد العامري (محور – شارك في الشوط الثاني).

وشكر المدرب الإسباني ياغو اغالير كافة اللاعبين على العطاء الذي قدم خلال المباراة، مبدياً سعادته بـ"التطور اللافت في أداء كل لاعب، الذي يؤكد بأن الجميع حريص على اكتساب معرفة فنية وخبرات جديدة من هذا المعسكر، ومن هذه التجارب الميدانية"، مبيناً أن "المرحلة الثانية من المعسكر ستكون مفيدة أكثر للاعبين الذين ينتظرهم مستقبل مشرق".

من جانبه، أكد المدير الفني لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس، عبدالله الضو أن "المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في مدينة مدريد اختتمت اليوم السبت، وستبدأ المرحلة الثانية مباشرةً في مدينة برشلونة وتستمر حتى موعد العودة إلى المملكة العربية السعودية في الـ 12 من سبتمبر الجاري"، مشيراً بأنها "ستشهد إقامة مباراتين تجريبيتين بالإضافة إلى محاضرات فنية وتدريبات ميدانية يومية وبرامج مصاحبة".

ويعد مشروع دوري المدارس، إحدى مبادرات وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم منذ عام 2019 لمدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات المملكة، ويهدف إلى تنمية الرياضة المدرسية ومنها رياضة كرة القدم لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين ليكونوا رافدًا من روافد الرياضة السعودية.



، فريق نخبة لاعبي دوري المدارس ينهي مرحلة مدريد "ب".. تجربة مع أتلتيكو ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم