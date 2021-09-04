شكرا لقرائتكم خبر عن اقتران كوكب الزهرة بـ «السماك الأعزل» .. غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرصد بسماء الوطن العربي يوم غد الأحد 5 سبتمبر 2021 اقتران كوكب الزهرة رمز الجمال بنجم السماك الأعزل بالأفق الجنوبي الغربي في حدث مشاهد بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الزهرة سيظهر أولاً بعد حوالي 45 دقيقة أو قبل ذلك من غروب الشمس ، مشيراً إلى أنه ألمع كوكب وأكثر إشراقًا من السماك الأعزل، ومع التعمق نحو ظلمة الليل سيظهر السماك الأعزل بالقرب من كوكب الزهرة، وسيكون الثنائي مرئيًا للعين المجردة بعد حوالي 60 دقيقة من غروب الشمس وسيفصلر.

وقال : " السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء ويعد أحد نجوم الصيف في النصف الشمالي للأرض، وعلى الرغم من أنه يظهر كنقطة واحدة من الضوء، لكنه في حقيقته نظام نجمي ثنائي يبعد حوالي 240 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي ".

وأفاد أبو زاهره أنه بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الشمالية البعيدة، فإن الزهرة والسماك الأعزل سيتبعان الشمس تحت الأفق بعد وقت قصير من غروبها، أما بالنسبة لأولئك في خطوط العرض الجنوبية ستطول مدة بقاء الكوكب والنجم فوق الأفق بعد حلول ظلمة الليل.

وأرجع رئيس الجمعية الفلكية بجدة السبب في ذلك إلى أنه عند غروب الشمس وبداية الليل في أمسيات شهر سبتمبر يكون مسار الشمس والقمر والكواكب في أعلى مستوى خلال العام في النصف الجنوبي لكوكبنا أما في النصف الشمالي يحدث العكس، حيث ينخفض مسار الشمس إلى أدنى مستوى له في هذا الوقت.