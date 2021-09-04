شكرا لقرائتكم خبر عن 138 إصابة جديدة بكورونا في المملكة و211 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار ، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله.

وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تضمنت تسجيل (138) حالة مؤكدة وتعافي (211) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2708) حالات منها (750) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545123) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (533843) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (7) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8572) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).