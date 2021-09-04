رصد 18 مخالفة وإغلاق منشأة في رفحاء بسبب الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي 18 مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية والأنظمة البلدية، طُبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها، وإغلاق منشأة مخالفة، وذلك خلال الزيارة الرقابية والتفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية ببلدية رفحاء على المراكز التجارية، وأسواق النفع العام.

تكثيف الرقابة:

وأوضحت بلدية رفحاء أن ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، وتفعيلاً لمبادرة “ممتثل”.

ودعت البلدية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.

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