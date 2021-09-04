الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

الأحساء الأعلى درجة حرارة اليوم في السعودية بـ45.4 مئوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض المركز الوطني للأرصاد مدن المملكة الأكثر حرارة اليوم السبت.

درجات الحرارة اليوم:

وقال مركز الأرصاد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الأحساء سجلت 45.4 درجة، فيما سجلت القيصومة وحفر الباطن 45.2، كما سجلت الخرج 45 درجة، والدمام 44.3، فيما سجلت الرياض والقصيم 44 درجة.

وأكد مركز الأرصاد أن عرفة سجلت 43 درجة، فيما سجلت رفحاء وسكاكا 42 درجة.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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