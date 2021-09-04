شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، موضحا أن الأحساء بلغت درجة حرارتها 45.4

وأشار مركز الأرصاد إلى أن درجة الحرارة في القيصومة وحفر الباطن 45.2، بينما الخرج 45 والدمام 44.3، والرياض والقصيم 44.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن درجة الحرارة في عرفة 43، بينما وصلت درجة الحرارة في رفحاء وسكاكا 42.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.