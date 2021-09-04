شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تتحدث عن سبب تطوعها لإزالة التشوه البصري من مدرسة بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

تحدثت المواطنة صبيحة العطوي التي تطوعت بإزالة التشوه البصري من إحدى مدارس تبوك، عن دافعها للقيام بهذا العمل، والأدوات المستخدمة.

وأوضحت العطوي "الدافع الأساسي هو الشغف وحب العمل ومن الأساس فأنا فنانة تشكيلية ما يمنع إني أشتغل في مجال تلوين الجدران, واختارت هذه المدرسة بموجب استثمار الشراكة بين المدرسة والفريق".

وتابعت: "حدث نقاشاً حول التشوه الموجود على جدار السور فبادرت بدهن السور ورحبت إدارة المدرسة متمثلة في الأستاذ علي الشهري ووفر لي الأدوات"، مشيرة إلى أن الأدوات المستخدمة عبارة عن البويه البلاستيك والرول فقط.

وأضافت "بدأنا العمل قبل بداية الدراسة بأسبوع، لأول مرة أسوي هذا العمل وأعمالي السابقة كانت عبارة عن رسم جداريات، متابعة "العمل كان شاقاً، وبالنسبة للتعليقات التي انقسمت لقسمين سلبية وإيجابية، فالسلبية لا تمثل سوى أصحابها بينما الإيجابية رفع الله قدر من قال حسناً".

واختتمت حديثها قائلة:"تكريم أمين منطقة تبوك لي تعد بادرة جيدة منهم تقديراً للجهود وأشكر اهتمامهم، إضافة إلى إدارة التعليم".