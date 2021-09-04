شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "سعودي" يحقق تميز في توظيف تقنية الـ 3D بالمجالات الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن السعودي معاذ بوعائشة من تحقيق تميز في توظيف تقنية الـ 3D بالمجالات الطبية ومساعدة الأطفال المتضررين من الحروق.

وقال "معاذ" خلال حديثه: "هناك العديد من الحوادث التي تسببت في فقدان الأطفال لأطرافهم وكانت الفكرة استغل دراستي في تقنية طباعة الأبعاد في المجال الطبي وتوظيفها لحل هذه المشكلة"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "فكرتي كانت تدور على كيف نصل إلى أطراف صناعية للأطفال المتضررين من الحروق ؟، فعملت على عدد من الحالات وأفصل الحالات حالة حالة وبعدين أصل لتصاميم ثلاثية الأبعاد لأطراف صناعية".

وتابع: "أول ما اتعرفت على هذه التقنية كان من 11 سنة وإنك تكون شئ من لا شئ فطباعة الأبعاد خيال علمي وطباعة الأبعاد في الطب تستخدم في حالتين في التخطيطات الجراحية ما قبل العملية أما الحالة الثانية مسألة المزروعات الطبية".