شكرا لمتابعة خبر عن مختص: الحالة الاجتماعية لا تؤثر على أعباء الإنفاق الصحي بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تمكن استاذ التمويل والاقتصاد الصحي بجامعة المؤسس الدكتور محمد الحناوي من نشر بحث علمي في مجلة مصنفة عن تحليل التفاوت في أعباء الإنفاق على الخدمات الصحية بالمملكة .

وقال الحناوي أو الإنفاق الصحي يشكل مشكلة في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمحدودة يكون الانفاق نسبته عالية وله أثار سلبية، بينما في البلدان ذات الدخل المرتفع تكون نسبة الإنفاق الصحي أقل نظرا لوجود أنظمة صحية حيدة

وأضاف أن"الإنفاق الصحي كقيمة يكون أعلى عند أصحاب الدخل المرتفع ، ولكن هذا الاتفاق يتزايد مع زيادة الدخل نظرا لأنهم يرغبون في الحصول على خدمات صحية أعلى"

وأوضح المختص أن نتائج البحث أشارت إلى أن الإنفاق تزداد في حال وجدت أمراض مزمنة بين الأسر وفي حال الفئة العمرية أكبر من 60 سنة لحاجتهم للخدمات الصحية، وفي المقابل نجد أن وجود تغطية تأمينية صحية يساهم في تقليل هذه الاعياء،

وأكد المختص أن نتائج البحث تشير إلى أن المملكة الذي جهود كبيرة في تطبيق التأمين الصحي، وتشير الدراسة أيضا إلى ضرورة تقديم الرعاية الصحية عن بعد وهذه تعمل على إزالة الأعباء المالية على الاسر