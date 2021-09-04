شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقاولون يلزمون العمال بالعمل تحت أشعة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصدت الجهات الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قيام بعد المقاولين بإلزام الأيادي العاملة بالعمل قبل انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس والذي يبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وينتهي في الساعة الثالثة عصرًا.

وأكد ماجد المطيري مشرف الحملات الرقابية، أن القرار بدأ من تاريخ 15/6/2021 وينتهي في تاريخ 15/9/2021، لافتًا إلى أن يحق للمواطن أن يبلغ عن وجود أي مخالفة عن طريق تطبيق "معًا للرصد" أو عن طريق الاتصال الموحد 19911، بحسب تقرير قناة "الإخبارية".

ووصلت الجولات الرقابية إلى ما يقرب من 13 ألف جولة، فيما يعد المواطن هو رجل الأمن الأول عن طريق الإبلاغ عن تلك المخالفات مثل ما حدث في واقعة قيام مواطن بالإبلاغ عن وجود عمالة مخالفة مما أدى إلى تشديد العقوبة.