شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: عدم حصول البالغين على اللقاح يعرض الأطفال لخطر الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، أن عدم حصول الأشخاص البالغين على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" يعرض الأطفال لخطر الإصابة.
وأوضح عسيري أنه في الولايات المتحدة زاد معدل دخول الأطفال للمستشفيات بعد إصابتهم بالفيروس بشكل كبير الشهر الماضي خاصة الفئة من 4 سنوات فما دون.
وأشار عسيري إلى أن تزايد الإصابات ليس لأن "دلتا" أكثر خطورة؛ بل لأن الاطفال غير محميين.