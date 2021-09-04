شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: عدم حصول البالغين على اللقاح يعرض الأطفال لخطر الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، ‏الدكتور عبد الله عسيري، أن عدم حصول الأشخاص البالغين على اللقاح المضاد لفيروس " قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، ‏الدكتور عبد الله عسيري، أن عدم حصول الأشخاص البالغين على اللقاح المضاد لفيروس " كورونا " يعرض ‏الأطفال لخطر الإصابة.‏ وأوضح عسيري أنه في الولايات المتحدة زاد معدل دخول الأطفال ‏للمستشفيات بعد إصابتهم بالفيروس بشكل كبير الشهر الماضي خاصة الفئة من 4 سنوات فما دون. وأشار عسيري إلى أن تزايد الإصابات ليس ‏لأن "دلتا" أكثر خطورة؛ بل لأن الاطفال غير محميين.‏