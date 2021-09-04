شكرا لمتابعة خبر عن مدارس " تعليم الرياض " تبدأ غدًا الأحد تطبيق اختبارات " تعزيز المهارات " للطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الزهراني (صدى):

تنفذ مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بداية من يوم غد الأحد تطبيق اختبارات " تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في المقررات الأساسية المستهدفة وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وذلك وفق الجداول الزمنية المقررة.

و أوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن اعتماد هذه الاختبارات من قبل وزارة التعليم يأتي ضمن تحسين مُخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات في هذه المقررات خلال العام الدراسي 1442هـــ، وكذلك بهدف تحفيز الطلبة لإتقان المهارات وتعزيز المعارف في المقررات الأساسية، وصولاً إلى تشخيص واقع التحصيل العلمي و تحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلاب والطالبات، للاستفادة منها في اتخاذ القرارات ووضع الخُطط العلاجية والبرامج التطويرية الملائمة لتحقيق نواتج التعلَّم المأمولة، مشيرًا إلى أن الاختبارات تستهدف جميع الصفوف التعليمية, ابتداءً من الصف الثاني الابتدائي، وحتى السنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي.

ولفت " الوهيبي" إلى أن اختبارات " تعزيز المهارات " ستنطلق للمرحلة الابتدائية اعتبارًا من يوم الغد الأحد الموافق 1443/1/28هـــ، فيما تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 1443/2/5هــــ، داعيًا جميع المدارس إلى تنفيذ الاختبارات بفاعلية وفق الدليل التنظيمي والفني لتطبيق اختبارات " تعزيز المهارات " مع الالتزام بجداولها الزمنية وقياس نتائجها.