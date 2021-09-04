شكرا لمتابعة خبر عن تكريم إدارة فريق روفان الحجاز التطوعي لأعضائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - معاذ الحجازي (صدى):

بحضور مدير إدارة التطوع بجمعية مراكز الأحياء بمكة الأستاذ مفرح عسيري كرمت إدارة فريق روفان الحجاز التطوعي بقيادة الأستاذة سناء الهذلي أعضائها وذلك تقديرا للإنجازات التي قدموها خلال الفترة الماضية لمدة ثلاث أعوام متتالية.

وتم ذلك بمقر جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة حيث حضر التكريم كل من الأستاذة فاطمة الطلحي والأستاذة شادية الطلحي والأستاذة اسرار العميري وكذلك الإعلامية وقائدة فريق روح مكة الأستاذة مها الشريف.

كما ألقت الأستاذة اسرار العميري كلمة عن المتطوعات واطلاعهم على منجزات الأعمال .

وتم تقديم دروع شكر وهدايا رمزية وعينية ومبالغ مالية من قائدة الفريق وكذلك تقديم درع تذكاري لمدير التطوع بجمعية مراكز الأحياء ولقد عبروا أعضاء الفريق عن سعادتهم بما قدمته لهم قائدة الفريق .