صندوق التنمية الزراعية: 15 شرطًا للحصول على القروض التشغيلية

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد صندوق التنمية الزراعية، نحو 18 شرطًا للحصول على القروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة للأفراد وللجمعيات وللمؤسسات.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عبر موقعه الإلكتروني أنَّ شروط الحصول على القروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة للأفراد تتمثل فيما يلي:

1-نسخة الكترونية من دراسة الجدوى الاقتصادية تكون مقبولة بها المواصفات، موضحًا الفنية والدراسة المالية والتسويقية للمشروع.

2-الترخيص الوزاري بإقامة المشروع (وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة والاستثمار (مع تقديم ترخيص من البلدية في حالة أن الموقع داخل النطاق العمراني.

3-سجل زراعي صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

4-صورة من بطاقة الهوية الوطنية في حال كان المتقدم سعودي الجنسية.

5-إتمام المقترض الواحد وعشرو ن عاما.

​6-رفع مساحي لأرض المشروع من مكتب هندس ي معتمد موضح فيها الإحداثيات .

7-وكالة شرعية مطابقة لشروط الصندوق في حال التوكيل، وتكون حسب النص التالي « والوكيل له حق الاقتراض من صندوق التنمية الزراعية وفروعه باسقي وتوقيع العقد واستلام القروض والتنازل واستلام القروض والتوقيع على جميع ما يتطلب حضوري لصندوق التنمية الزراعية» ويضاف لها التضامن مع الكفلاء في السداد بكامل المبلغ قبل توقيع العقد إذا كانت مقترضه.

8-صور المستندات مطابقة للأصل .

9-سداد الاقساط المستحقة على عميل الصندوق أو مكفوليه في حال وجود تعامل سابق مع الصندوق.

10-تقديم الضمانات اللازمة على ألا يكون هناك مستحقات للصندوق على ملاك الضمانات.

11-تقديم ما يثبت الملاءة المالية للعميل (كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر -ممتلكات أو عقارات أو محافظ أسهم.

12-التوقيع على نموذج الاقرار والتعهد بالموافقة على الاستعلام عن التقرير​ الائتماني للعميل من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».

13-سداد رسوم الكشف.

14-مخططات هندسية متكاملة للمشروع.

15-سند حيازة الأرض (صك تملك، عقد إيجار حكومي يتوافق مع مدة التمويل، عقد إيجار مشتمل على شروط الصندوق) مع ملاحظة الأتي:

-أن تكون حجة الاستحكام مستوفية لجميع الاجراءات الشرعية والنظامية.

-الصكوك الصادرة من كتابة العدل بإفراغ جزء من الارض الموصوفة بصك صادر من محكمة او صك مفر من صك افراغ​ آخر صادر من كتابة عدل مع التأكد من معرفة الاساس الذي بنيت عليه.

-أن يكون عقد الايجار صادر به صك من كتابة عدل أو محكمة مختصة ويرفق به صورة طبق الاصل لاجة الاستحكام أو صك مستوفي للإجراءات الشرعية مثبت لملكية الارض المطلوب الاقتراض عليها ​ولمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، مع موافقة المؤجر على رهن الارض مقابل القرض.​

شروط الإقراض للشركات

فيما أضاف صندوق التنمية الزراعية أن شروط الحصول على القروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة للشركات تتمثل فيما يلي:

1-عقد التأسيس.

2-السجل التجاري.

3-آخر ثلاث ميزانيات سنوية للشركات والمشاريع القائمة.

4-كشف بأعضاء مجلس إدارة الشركة.

5-خطاب من مجلس إدارة الشركة بطلب القرض مع تفويض من ينوب بمراجعة الصندوق وإبرام العقد.

6-شهادة السعودة.

7-خطاب من الهيئة العامة الزكاة والدخل.

8-ترخيص مزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار للشركات الاجنبية مرفقا معها صور جواز السفر للشركاء الغير السعوديين كما ينطبق عليها ما ينطبق على المستثمر الأجنبي من شروط صادرة من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهة ذات الاختصاص.

9-يلزم تقديم صورة لكل من «مع مطابقة الصور».

شروط الإقراض للجميعات

فيما أكد صندوق التنمية الزراعية عبر موقعه الإلكتروني أن شروط الحصول على القروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة للجمعيات تتمثل فيما يلي:

1-آخر محضري اجتماع للجمعية العمومية.

2-محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية متضمن طلب القرض، وتفويض من ينوب عن أعضاء الجمعية في مراجعة الطلب وتوقيع العقد.

3-صورة من نظام الجمعية الداخلي وعقد التأسيس واللائحة الداخلية للجمعية.

4-شهادة تسجيل الجمعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

5-بيان برأس مال الجمعية، وأصولها مع ايضاح نشاط الجمعية في الفترة السابقة.

6-خطاب تأييد من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس الجمعيات التعاونية.

7-آخر ثلاث ميزانيات معتمدة من مكتب محاسبي.

8-يلزم تقديم صورة لكل من (مع مطابقة الأصل).​

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