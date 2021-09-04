وزارة الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، انخفاضًا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 750 حالة فيما تم أمس الجمعة تسجيل 803 حالات بانخفاض قدره 53 حالة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا حيث تم تسجيل 2708 حالات، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 2788 حالة، وذلك بانخفاض قدره 80 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 138 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و211 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن التبديل بين لقاحات كورونا آمن وفعّال وأنه يسمح بالتبديل للفئة من 12 – 18 عامًا بين لقاحي فايزر وموديرنا، فيما سيسمح بالتبديل للبالغين بين أسترازنيكا وفايزر، وأسترازينيكا وموديرنا، وفايزر وموديرنا.

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