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السعودية الثانية عالميًا في التنافسية الرقمية ضمن مجموعة دول العشرين

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الرياض - محمد عبدالله - ذكرت هيئة الحكومة الرقمية أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالميًا من مجموعة دول العشرين، في التنافسية الرقمية، حسب تقرير (Digital Riser) لعام 2021م.

أوضحت الهيئة -عبر تويتر- أن الصين احتلت المرتبة الأولى في التنافسية الرقمية ضمن مجموعة العشرين، ثم ، ثم البرازيل، والأرجنتين وتركيا وإندونيسيا وكندا وإيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية.

بينما احتلت أستراليا المرتبة الحادية عشرة ثم المكسيك وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب إفريقيا وألمانيا واليابان والهند والاتحاد الأوروبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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