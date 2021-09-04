5 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض في المقدمة بـ 43 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 43 إصابة جديدة، من إجمالي 138 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 25 حالة، والشرقية 14 حالة، والمدينة المنورة وجازان 10 حالات لكل منها، وعسير 9 حالات، والقصيم 7 حالات، ونجران 5 حالات وتبوك وحائل 4 حالات لكل منها، والحدود الشمالية 3 حالات، والجوف والباحة 2 حالة لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 138 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و 211 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت يوم الثلاثاء، عن إعطاء أكثر من 37 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

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