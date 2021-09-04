بالفيديو.. جندي بحرس الحدود يتوقع وفاته ويستودع الجميع

الرياض - محمد عبدالله - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لجندي من حرس الحدود سجله قبل وفاته في حادث مروري، واستودع فيه الجميع وكأنه كان يعلم بقرب رحيله.

وقال الجندي أحمد جابر خرمي في الفيديو: «في أمان الله، نلتقي على خير بإذن الله تعالى، أستودعكم الله وأستودع هذا الدين والوطن والمليك والشعب وكل الأمة الإسلامية، أستودعها الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، تحياتي للجميع».

وتوفي الجندي (وفقا للعربية) فجر أمس الجمعة في حادث انقلاب في جبل نعشاو بمحافظة العارضة في جازان، أثناء تأدية عمله، وتم تشييع جثمانه في قرية أبو السلع.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع المصور، ناعين الجندي، داعين له بالمغفرة والرحمة.

اقرا أيضا:

بالفيديو.. حرس الحدود يحتفي بتخريج 1500 شخص في دورات تأهيلية