الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا و211 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 454123 حالة.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أنه تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 533843 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8572 حالة.

كانت وزارة الصحة قد ذكرت في وقت سابق أنَّ التحصين ليس شرطًا، لدخول المراجعين للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية، لغرض صحي أو طبي.

وذكرت الوزارة، أيضًا، أن آلية التبديل بين لقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتستخدم منذ عام 1990.

وأشارت إلى أن التبديل آمن وفعّال وأنه يسمح بالتبديل للفئة من 12 – 18 عامًا بين لقاحي فايزر وموديرنا، فيما سيسمح بالتبديل للبالغين بين أسترازنيكا وفايزر، وأسترازينيكا وموديرنا، وفايزر وموديرنا.

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