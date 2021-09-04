القبض على متحرش بالنساء بأحد المرافق العامة في المدينة المنورة

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، من القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحرش شخص بالنساء في أحد المرافق العامة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.

وأشار إلى أن الجاني هو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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