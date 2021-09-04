نشرة «عاجل».. السعودية الثانية عالميًا في التنافسية الرقمية.. ومقتل قائد عسكري يمني في انفجار عبوة ناسفة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها مقتل قائد عسكري يمني في انفجار، واليابان تستعد لتمديد حالة الطوارئ لمكافحة كورونا في طوكيو، والسعودية الثانية عالميًا في التنافسية الرقمية ضمن مجموعة دول العشرين.

مقتل قائد عسكري يمني في انفجار استهدف سيارته بعبوة ناسفة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورًا لسيارة تمَّ تفجيرها في عدن.

وبحسب الصورة المتداولة، تعود السيارة للقائد العسكري اليمني اللواء موسى محسن المشدلي؛ حيث تمَّ استهداف سيارته بعبوة ناسفة في ‎عدن ما أدَّى إلى مقتله وعددٍ من مرافقيه وإصابة آخرين.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنَّ انفجارًا عنيفًا هزَّ مدينة دار سعد بعدن. مضيفة أنَّ سبب الانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة اللواء موسى محسن ما أدَّى إلى مقتله مع عدد من مرافقيه.

السعودية الثانية عالميًا في التنافسية الرقمية ضمن مجموعة دول العشرين

ذكرت هيئة الحكومة الرقمية أن تمديد حالة الطوارئ، حسب تقرير (Digital Riser) لعام 2021م.

أوضحت الهيئة -عبر تويتر- أن الصين احتلت المرتبة الأولى في التنافسية الرقمية ضمن مجموعة العشرين، ثم السعودية، ثم البرازيل، والأرجنتين وتركيا وإندونيسيا وكندا وإيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية.

اليابان تستعد لتمديد حالة الطوارئ لمكافحة كورونا في طوكيو

أفاد تقرير إخباري اليوم السبت بأن اليابان تستعد لتمديد حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة جائحة كورونا لنحو أسبوعين في العاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات محيطة بها.

وقالت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية الصادرة اليوم أنه سيتم النظر في تمديد الطوارئ بست مقاطعات أخرى، من بينها المركزان الصناعيان أوساكا وأيتشي، بعد انتهاء حالة الطوارئ السارية حاليًا يوم 12 سبتمبر.

وقالت الصحيفة إن الحكومة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

قبل موقعة البرازيل والأرجنتين.. 5 منتخبات يُحب ليونيل ميسي زيارة شباكهم

أصبح رونالدو أفضل هدافي كرة القدم الدولية على الإطلاق بفضل ثنائيته أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022. رفعت الثنائية رصيده إلى 111، وهو ما يزيد مرتين على الرقم السحري الذي سجله حامل الرقم القياسي السابق علي دائي (إيران) البالغ 109.

من ناحية أخرى، يحتل "خصمه اللدود" ليونيل ميسي المركز الثامن في قائمة الهدافين برصيد 76 هدفًا ولا يزال بحاجة إلى هدفين إضافيين ليتفوق على الأسطورة بيليه (77). على الرغم من تأخر رونالدو بـ35 هدفًا، لم يكن ميسي أقل تهديدًا على الساحة الدولية. فاز لاعب باريس سان جيرمان بكأس أمريكا 2021 في الصيف وهو مصمم على تحسين رصيد أهدافه في مونديال 2022 المرتقب في قطر.

على مدار مسيرته الدولية، سجل ميسي أهدافًا ضد العديد من المنتخبات، حيث أحرز ميسي 26 هدفًا من هذه البلدان الخمسة وحدها، مما يساهم في أكثر من 34٪ من إجمالي أهدافه.

الأندية السعودية تحافظ على مقاعدها الآسيوية لنسخة 2023

ضمنت الأندية السعودية رسميًا ثبات مقاعدها في دوري أبطال آسيا في النسخة بعد القادمة 2023، والتي تتمثل في 3 مقاعد مباشرة في مرحلة المجموعات ومقعد في مرحلة الملحق وهو الحد الأعلى المسموح به لأي دولة.

وجاء ضمان الأندية السعودية لهذه المقاعد بعد اعتلاء المملكة صدارة ترتيب التصنيف لمنطقة غرب آسيا برصيد 93.5 نقطة والثالث على مستوى القارة، طبقًا للنسخة المحدثة من تصنيف مسابقات الأندية الذي أصدره الاتحاد الآسيوي الأيام الماضية.

7 نصائح من «الصادرات السعودية» للراغبين في التصدير إلى روسيا

تعد روسيا من الأسواق العالمية المستهدفة للتصدير وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتصدير، حيث تحتل المرتبة 35 في العالم فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال.

ووجهت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، عددًا من النصائح للمستثمرين الذين يفكرون في بدء الرحلات التصديرية إلى روسيا، وجاءت كالتالي: