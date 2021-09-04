خلال أسبوع.. ضبط 16638 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الرياض - محمد عبدالله - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 26 / 8 / 2021 م وحتى 1 / 9 / 2021م، عن ضبط (16638) مخالفًا، منهم (5800) مخالف لنظام الإقامة، و(9383) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1455) مخالفًا لنظام العمل.

كما تم ضبط (849) شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، منهم (55%) من اليمن، و(43%) من إثيوبيا، و(2%) جنسيات أخرى، بالإضافة إلى ضبط (19) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وبحسب البيان، تم ضبط (11) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، حيث بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (81211) وافدًا مخالفًا، منهم (69315) رجلاً، و(11896) امرأة.

هذا إلى جانب إحالة (63491) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3382) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9929) مخالفًا.

ووفقا لوزارة الداخلية فإن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.