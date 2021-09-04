الحربي يتوقع خريطة أمطار اليوم ببعض المناطق في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، خريطة أمطار اليوم السبت ببعض مناطق المملكة، والتي تكون أكثر غزارة على أجزاء من جازان وعسير ومكة المكرمة.

وقال الحربي –عبر تويتر- إنَّ الأمطار المتوقعة اليوم شملت جبال ومنحدرات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وحرات المدينة وجبالها العالية، وصولًا إلى شمال شرق ينبع، وربما تصل التكونات الممطرة حتى جنوب خيبر.

وأشار إلى أنَّ الامطار ستكون أكثر غزارة في منحدرات جازان وسهولها وصولاً الى عسير وجنوب جبال مكة المكرمة.

اقرا أيضا:

الأرصاد: انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة الأيام القادمة