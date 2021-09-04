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حفر الباطن الأعلى حرارة و 5 مناطق موعودة بالأمطار

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سجلت حفر الباطن أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 45 درجة فيما سجلت السودة أقل حرارة بـ 25، وعلى مستوى الرطوبة سجلت السودة وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95، فيما سجلت بريدة وحائل وسكاكا أقل رطوبة بنسبة 25.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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