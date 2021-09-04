المدينة : القبض على مواطن يتحرش بالنساء في المرافق العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحرش شخص بالنساء في أحد المرافق العامة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية و الآداب العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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