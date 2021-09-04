وزير الداخلية يصل إلى العراق في زيارة رسمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم إلى جمهورية العراق الشقيقة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار بغداد الدولي معالي وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.



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