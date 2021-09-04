عبور 11 شاحنة سعودية منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - واس

عبرت 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي اليوم تحمل على متنها 30 ألف كرتون تمور ، و245 طناً من المواد الإيوائية، متوجهة لمحافظات حجة، وشبوة، وتعز، ولحج، وحضرموت، وأبين.

دعم الشعب اليمني

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.



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