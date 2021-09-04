شكرا لقرائتكم خبر عن 3220 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس جولات رقابية على المجمعات التجارية بالرياض للتأكد من تطبيق قرار توطين قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين .

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الجولات الميدانية المستمرة والمفاجأة التي ينفذها الفرع على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض ومحافظاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل وتنفيذ قرارات التوطين ، مشيراً إلى أن أعداد الزيارات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية خلال شهر أغسطس المنصرم تجاوزت 16 ألف زيارة ضبط خلالها "3220"مخالفة لأنظمة العمل وللإجراءات الاحترازية ، كما وجه 298 إنذارًا للمنشآت المخالفة ، مؤكداً ضرورة تعاون المواطنين والمواطنات مع الوزارة بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).