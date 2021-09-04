10 مهيجات لـ الحموضة و7 أعراض .. فاحذر منها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، أن هناك 10 مهيجات لـ الحموضة وهي القلق والإجهاد، تناول وجبات كبيرة، تناول الأطعمة الحارة، تناول المنتجات الحمضية، تناول منتجات الطماطم كالصلصة والكاتشب، تناول الأطعمة الدسمة والمقلية، تناول الشوكولاتة، تناول البصل، المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والقهوة وغيرها، النعناع.

وأضافت لـ”متابعات الخليج 365“، أن هناك 7 أعراض للحموضة وهي الشعور بألم وحرقة في الصدر وقد تصل إلى الحلق مما يتسبب في احتقانه والتهاب الحنجرة، ألم أو صعوبة البلع، الشعور بطعم حامض في الفم، التهاب اللثة والأسنان، سوء رائحة الفم، سعال جاف، الفواق الذي يعرف بالحازوقة، التجشؤ، زيادة إفراز اللعاب.

رجوع حمض المعدة:

وأشارت إلى أن حالة الارتجاع الحمضي التي يعرفها الجميع بالحموضة هي حالة مرضية منتشرة بشكل كبير في المجتمع، وتحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء، ويعاني منها أيضًا النساء الحوامل من وقت لآخر، حيث تسبب ألم حارق خلف عظمة الصدر – الحرقان -، ولكن تكرارها وشدتها قد يكون مشكلة تستوجب التدخل العلاجي.

عوامل الخطورة والمضاعفات:

واستدركت أن هناك بعض المضاعفات وعوامل الخطورة للحموضة وهي السمنة، التدخين، الحمل، فتق الحجاب الحاجز، وبعض الأدوية التي تضعف القدرة الوظيفية للعضلة العاصرة، فيما تتمثل المضاعفات في حدوث التهاب المريء الحاد، القرحة الهضمية، ضيق المريء، وتحور خلايا بطانة المريء بسبب الالتهاب المزمن.

تجنب عوامل المهيجات:

وعن العلاج اختتمت الدكتورة مشاعل بالقول، يجب على كل من يعاني من الحموضة تجنب عوامل المهيجات، وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج، وتجنب التدخين، المحافظة على الوزن الطبيعي، عدم الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة، والأكل قبل الاستلقاء بساعتين إلى ثلاث ساعات، وتقسيم وجبات الطعام إلى وجبات صغيرة ومتفرقة خلال اليوم، تجنب ارتداء الملابس الضيقة، رفع رأس السرير بمقدار 15-20 سم.



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