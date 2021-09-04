هل تناول الشيبس للحوامل يضر صحتهن؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية النساء والولادة الدكتورة فريال هاشم، السيدات الحوامل بتجنب تناول الشيبس، إذ إن كثيراً من السيدات خلال فترة الحمل يميلن إلى تناول الشيبس كوجبة خفيفة، وهذا الأمر غير صحي ولا يفيدهن وخصوصاً في الثلث الأول من الحمل، فرقائق الشيبس الجاهزة تحتوي على 30٪ فقط من البطاطس، بينما تشتمل باقي المكونات على النشا، وإضافات اصطناعية تستخدم لتعزيز نكهة الرقائق وطول إنتاجها، كما أن هذه الرقائق تقلى بكميات كبيرة في درجات حرارة عالية بنفس الزيت، مما يزيل العناصر الغذائية بشكل فعال، ويؤدي ذلك إلى التصاق المكونات غير الصحية بالرقائق.

زيادة مستويات الكوليسترول:

وقالت لـ” متابعات الخليج 365 ” إن السيدات الحوامل وعند تناول كميات كبيرة من الشيبس قد يتعرضن إلى تراكم الدهون في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول والسعرات الحرارية وزيادة الوزن خلال الحمل، كما يحتوي الشيبس على المواد الحافظة التي تؤثر على الصحة، بجانب التعرض لحرقة المعدة والغازات، بالإضافة إلى زيادة كمية الأملاح مما يمهد لحدوث اختلال في نسبة مستويات الماء والمعادن في الجسم، وهو بدوره قد يؤدي إلى تفاقم التورم في الساقين وزيادة ضغط الدم عند الحوامل، لذا ينصح الحوامل في حال الرغبة في تناول الشيبس أن يتم إعدادها في المنزل لأنه يتم التحكم في كمية الملح والدهون.

خطورة حمض اللينوليك:

وأوضحت أن الدراسة التي أجريت في جامعة جريفيث في أستراليا أشارت إلى خطورة احتواء رقائق البطاطس المقلية على حمض اللينوليك، حيث وجدت النتائج أن عند تناول الحامل 3 أضعاف الكمية الآمنة من حمض اللينوليك، فإنها تتعرّض لمضاعفات في الحمل، وضعف نمو الجنين، وقد يسبب ذلك مشاكل في القلب، أو قد يصل إلى أحداث تشوّهات في الجنين، وفسر الباحثون نتائج الدراسة أن زيادة حمض اللينوليك في طعام الحامل يؤثر سلباً على وظائف كبد الأم، فيقوم الكبد بردود أفعال مضادة للالتهابات تزيد انقباضات الرحم، وتقلل من إنتاج‏ الجسم للهرمونات التي تساعد الجنين على النمو.

وجبات صحية ومفيدة:

وخلصت الدكتورة فريال إلى القول، هناك أطعمة ووجبات صحية ومفيدة للحوامل مثل الفواكه المجففة، الفشار، مزيج المكسرات والبذور، الحمص، البيض المسلوق، الزبادي السادة الممزوج بالفواكه الطازجة، العصائر الطازجة، الأسماك، الفواكه والخضراوات الطازجة، الرمان، الزبيب الأسود، التمور، البنجر، الموز، البرتقال، البروكلي، العدس، المانجو، فكل هذه الأطعمة تعتبر مصادر غذائية مهمة للحامل وجنينها.

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