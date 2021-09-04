الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة بالمدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحرش شخص بالنساء في أحد المرافق العامة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية و الآداب العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

إحالته للنيابة العامة

وأضاف متحدث شرطة المدينة أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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