الحصيني يتوقع هطول أمطار على 5 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أجواء حارة نهاراً، اليوم السبت، على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجراً.

كما توقع الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة والمدينة وعمان واليمن والإمارات، وهبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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