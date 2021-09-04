، "الحياة الفطرية": نفذنا حملة للتعريف بلائحة الصيد.. ونتابع كل الاستفسارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تم الإعلان مسبقًا عن خدمات منصة فطري وآلية إصدار التراخيص

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ‏إنه نفذ حملة إعلامية للتعريف بمواد اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على حسابه في تويتر، كما تم الإعلان عن رابط مباشر للوصول إلى اللائحة عبر الرابط:

https://t.co/K3Ga8n5lsN‎

وأضاف أنه ‏إشارة إلى استفسارات المهتمين بتنظيم الصيد البري المستدام نود أن نشعركم بأن أغلب الاستفسارات قد الخليج 365 (ويجري الآن) الإعلان عنها في المنشورات التي يطرحها المركز عبر منصاته المختلفة مثل قائمة الأنواع ووسائل الصيد وأنواع الأسلحة وأوقات الصيد لكل نوع، والأماكن والأوقات المحظور فيها الصيد.

وتابع: تم الإعلان مسبقًا عن خدمات منصة فطري، وآلية إصدار التراخيص، وتجري الإجابة عن أسئلة المهتمين بشكل دوري عبر الرسائل الخاصة على تويتر وكافة قنوات التواصل مع المركز، وفيما يخص الدعم الفني على المنصة على الرابط:

https://t.co/cMkWaqAsxH‎

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وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الرد على الاستفسارات والاقتراحات محل اهتمامه، وأن كافة قنوات التواصل مفتوحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمركز أو وسائل التواصل الاجتماعي أو على البريد الإلكتروني: [email protected]، ونحن معًا لتحقيق رؤيتنا الطموحة في "حياة فطرية مزدهرة ومستدامة".