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قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إنه نفذ حملة إعلامية للتعريف بمواد اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على حسابه في تويتر، كما تم الإعلان عن رابط مباشر للوصول إلى اللائحة عبر الرابط:
https://t.co/K3Ga8n5lsN
وأضاف أنه إشارة إلى استفسارات المهتمين بتنظيم الصيد البري المستدام نود أن نشعركم بأن أغلب الاستفسارات قد الخليج 365 (ويجري الآن) الإعلان عنها في المنشورات التي يطرحها المركز عبر منصاته المختلفة مثل قائمة الأنواع ووسائل الصيد وأنواع الأسلحة وأوقات الصيد لكل نوع، والأماكن والأوقات المحظور فيها الصيد.
وتابع: تم الإعلان مسبقًا عن خدمات منصة فطري، وآلية إصدار التراخيص، وتجري الإجابة عن أسئلة المهتمين بشكل دوري عبر الرسائل الخاصة على تويتر وكافة قنوات التواصل مع المركز، وفيما يخص الدعم الفني على المنصة على الرابط:
https://t.co/cMkWaqAsxH
وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الرد على الاستفسارات والاقتراحات محل اهتمامه، وأن كافة قنوات التواصل مفتوحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمركز أو وسائل التواصل الاجتماعي أو على البريد الإلكتروني: [email protected]، ونحن معًا لتحقيق رؤيتنا الطموحة في "حياة فطرية مزدهرة ومستدامة".
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 03:00 PM
قال: تم الإعلان مسبقًا عن خدمات منصة فطري وآلية إصدار التراخيص"الحياة الفطرية": نفذنا حملة للتعريف بلائحة الصيد.. ونتابع كل الاستفسارات
قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إنه نفذ حملة إعلامية للتعريف بمواد اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على حسابه في تويتر، كما تم الإعلان عن رابط مباشر للوصول إلى اللائحة عبر الرابط:
https://t.co/K3Ga8n5lsN
وأضاف أنه إشارة إلى استفسارات المهتمين بتنظيم الصيد البري المستدام نود أن نشعركم بأن أغلب الاستفسارات قد الخليج 365 (ويجري الآن) الإعلان عنها في المنشورات التي يطرحها المركز عبر منصاته المختلفة مثل قائمة الأنواع ووسائل الصيد وأنواع الأسلحة وأوقات الصيد لكل نوع، والأماكن والأوقات المحظور فيها الصيد.
وتابع: تم الإعلان مسبقًا عن خدمات منصة فطري، وآلية إصدار التراخيص، وتجري الإجابة عن أسئلة المهتمين بشكل دوري عبر الرسائل الخاصة على تويتر وكافة قنوات التواصل مع المركز، وفيما يخص الدعم الفني على المنصة على الرابط:
https://t.co/cMkWaqAsxH
وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الرد على الاستفسارات والاقتراحات محل اهتمامه، وأن كافة قنوات التواصل مفتوحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمركز أو وسائل التواصل الاجتماعي أو على البريد الإلكتروني: [email protected]، ونحن معًا لتحقيق رؤيتنا الطموحة في "حياة فطرية مزدهرة ومستدامة".
، "الحياة الفطرية": نفذنا حملة للتعريف بلائحة الصيد.. ونتابع كل الاستفسارات ،
المصدر : الخليج 365
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