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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم تضمن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة أملج.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 02:55 PM
تشمل محافظة أملج وتستمر حتى 7 مساءً"الأرصاد" تنبه: سحب رعدية ممطرة على تبوك
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم تضمن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة أملج.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
، "الأرصاد" تنبه: سحب رعدية ممطرة على تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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