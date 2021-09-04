- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تظاهرت ناشطات وصحفيات أفغانيات وسط العاصمة كابول، اليوم (السبت)، لليوم الثاني على التوالي، لمطالبة حركة طالبان بالاعتراف بحقوق المرأة وفي مقدمتها الحق في التعليم والعمل، ومشاركتها في تشكيل الحكومة التي تعتزم الحركة إعلان تشكيلها.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" أن عناصر "طالبان" استخدموا الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرات من الوصول إلى القصر الرئاسي؛ ما تسبب في وقوع حوادث عنف بين الجانبين؛ وفقاً لـ"الشرق".
وتجمع أمس العشرات من نشطاء حقوق المرأة والصحفيات؛ للمطالبة باعتراف طالبان بحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشاركتها في الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال أيام.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 03:01 PM
الحركة قمعتهن بالغاز المسيل للدموعأفغانيات يتظاهرن وسط كابول لمطالبة "طالبان" بالاعتراف بحقوق المرأة
تظاهرت ناشطات وصحفيات أفغانيات وسط العاصمة كابول، اليوم (السبت)، لليوم الثاني على التوالي، لمطالبة حركة طالبان بالاعتراف بحقوق المرأة وفي مقدمتها الحق في التعليم والعمل، ومشاركتها في تشكيل الحكومة التي تعتزم الحركة إعلان تشكيلها.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" أن عناصر "طالبان" استخدموا الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرات من الوصول إلى القصر الرئاسي؛ ما تسبب في وقوع حوادث عنف بين الجانبين؛ وفقاً لـ"الشرق".
وتجمع أمس العشرات من نشطاء حقوق المرأة والصحفيات؛ للمطالبة باعتراف طالبان بحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشاركتها في الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال أيام.
، أفغانيات يتظاهرن وسط كابول لمطالبة "طالبان" بالاعتراف بحقوق المرأة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانيات يتظاهرن وسط كابول لمطالبة "طالبان" بالاعتراف بحقوق المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.