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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن معرفة العلامات الإرشادية والصور الاستدلالية على ملصق عبوة المبيد يساعد على معرفة درجة سمّيته وخطورته.
ونشرت الهيئة جدولًا يوضح تصنيف الخطورة بحسب منظمة الصحة العالمية؛ حيث يتناول مدى سمية المبيد وفقًا لتقسيم المنظمة، والمعلومات التي يجب أن تظهر على بطاقة البيانات وبيان الخطورة والعلامات الإرشادية وكلمة التحذير.
كما عرضت الهيئة شرحًا لبعض الصور الاستدلالية التي تكون موجودة على ملصق عبوة المبيد، إضافة إلى طريقة وضع الصور الاستدلالية على بطاقة المبيد.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 02:33 PM
عرضت شرحًا لبعض الصور الاستدلالية التي تتضمّن توصيات الاستعمال"الغذاء والدواء": العلامات الإرشادية على عبوة المبيد تحدّد درجة السمية
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن معرفة العلامات الإرشادية والصور الاستدلالية على ملصق عبوة المبيد يساعد على معرفة درجة سمّيته وخطورته.
ونشرت الهيئة جدولًا يوضح تصنيف الخطورة بحسب منظمة الصحة العالمية؛ حيث يتناول مدى سمية المبيد وفقًا لتقسيم المنظمة، والمعلومات التي يجب أن تظهر على بطاقة البيانات وبيان الخطورة والعلامات الإرشادية وكلمة التحذير.
كما عرضت الهيئة شرحًا لبعض الصور الاستدلالية التي تكون موجودة على ملصق عبوة المبيد، إضافة إلى طريقة وضع الصور الاستدلالية على بطاقة المبيد.
، "الغذاء والدواء": العلامات الإرشادية على عبوة المبيد تحدّد درجة السمية ،
المصدر : الخليج 365
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