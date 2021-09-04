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بالفيديو.. طالبة بجامعة تبوك تحصل على شهادتين ابتكار من الملكية الفكرية

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

حصلت الطالبة زهوة البلوي من جامعة تبوك على شهادتين من النماذج الصناعية من الهيئة للملكية الفكرية، الابتكار الأول يستهدف تسهيل التسوق والثاني للتحكم بصنابير المياه.

وقالت الطالبة، أن ميزة النموذج الأول الذي يستهدف عربات التسوق أن العربة تتبع الشخص عن طريق ربطها ببلوتوث الهاتف النقال، لافتة إلى أن الفكرة راودتها في بداية جائحة لمنع انتقال الفيروس من خلال العربات، بحسب تصريحاتها لقناة "الإخبارية" .

وأوضحت زهوة البلوي، أن الفكرة الثانية هي كانت صنابير مخصصة لفئة المكفوفين، وما دفعها لمثل تلك الفكرة هو أن في فصل الصيف وخاصةً في مثل هذه الأيام الماء في الصنابير يكون حار وهذا ما يسبب حوادث الحروق، بينما مميزاته ترشيد استهلاك المياه عن طريق تحديد الوقت بإلإضافة إلى القدرة على التحكم بدرجة الحرارة، ووجود لغة برايل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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