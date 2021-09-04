شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالبة بجامعة تبوك تحصل على شهادتين ابتكار من الملكية الفكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

حصلت الطالبة زهوة البلوي من جامعة تبوك على شهادتين من النماذج الصناعية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الابتكار الأول يستهدف تسهيل التسوق والثاني للتحكم بصنابير المياه.

وقالت الطالبة، أن ميزة النموذج الأول الذي يستهدف عربات التسوق أن العربة تتبع الشخص عن طريق ربطها ببلوتوث الهاتف النقال، لافتة إلى أن الفكرة راودتها في بداية جائحة كورونا لمنع انتقال الفيروس من خلال العربات، بحسب تصريحاتها لقناة "الإخبارية" .

وأوضحت زهوة البلوي، أن الفكرة الثانية هي كانت صنابير مخصصة لفئة المكفوفين، وما دفعها لمثل تلك الفكرة هو أن في فصل الصيف وخاصةً في مثل هذه الأيام الماء في الصنابير يكون حار وهذا ما يسبب حوادث الحروق، بينما مميزاته ترشيد استهلاك المياه عن طريق تحديد الوقت بإلإضافة إلى القدرة على التحكم بدرجة الحرارة، ووجود لغة برايل.