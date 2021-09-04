شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص تقني يوضح طريقة تثبيت شاشة الطالب على منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المختص التقني عبدالله السبيعي، طريقة لتثبيت شاشة الطالب أو الطالبة على "منصة مدرستي" أو "ZOOM" أو "Teams"، دون أن يتمكن الدخول لتطبيق آخر، ويترك المعلم أو المعلمة.

وأكد عبدالله السبيعي، إن أكثر مشكلة تواجه الآباء والأمهات خصوصاً بالمرحلة الابتدائية، إن الطالب يقوم بفتح منصة مدرستي، ثم يذهب للعب على تطبيق آخر، لافتًا إلى أنه توجد طريقة لثبيت شاشة الطالب حتى ينتهي من دروسه.

وقال "السبيعي" أنه يتم ذلك من خلال: الدخول إلى "الإعدادات"، ثم "تسهيلات الاستخدام"، وبعدها "الوصول الموجّه" وتفعيلها ووضع "رقم سري"، ثم الذهاب إلى المنصة والضغط ثلاث ضغطات حتى يتم بدء "الوصول الموجه"، وبذلك لن يستطيع الطالب الخروج من المنصة دون إدخال الرقم السري، حتى يعود الجهاز إلى طبيعته.