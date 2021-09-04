شكرا لمتابعة خبر عن "الحياة الفطرية": الرد على الاستفسارات والاقتراحات محل اهتمامنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم السبت، على حرصه على الرد على الاستفسارات والاقتراحات وفتح جميع قنوات التواصل لاستقبال استفسارات الجمهور.

وقال المركز في بيان له: "‏إشارة إلى استفسارات المهتمين بتنظيم الصيد البري المستدام نود أن نشعركم بأن أغلب الاستفسارات قد سبق(ويجري الآن)الاعلان عنها في المنشورات التي يطرحها المركز عبر منصاته المختلفة مثل قائمة الأنواع ووسائل الصيد وأنواع الأسلحة وأوقات الصيد لكل نوع، والأماكن والأوقات المحظور فيها الصيد".

وأضاف المركز:" ‏كما نشعر المتابعين والمهتمين الكرام بأن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد نفذ حملة اعلامية للتعريف بمواد اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على حساب المركز في تويتر كما تم الإعلان عن رابط مباشر للوصول إلى اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية https://t.co/K3Ga8n5lsN?amp=1".

وتابع: " تم الإعلان مسبقًا عن خدمات منصة فطري ، وآليه اصدار التراخيص، وتجري الإجابة على أسئلة المهتمين بشكل دوري عبر الرسائل الخاصة على تويتر وكافة قنوات التواصل مع المركز وفيما يخص الدعم الفني عبر منصة فطري ".

وأشار المركز إلى أنه يتم الرد على الاستفسارات والاقتراحات محل اهتمامه، وبأن كافة قنوات التواصل مفتوحة للجمهور عبر الموقع الالكتروني للمركز أو وسائل التواصل الاجتماعي أو على البريد الالكتروني : [email protected]، مختتمًا:" ونحن معا ، لتحقيق رؤيتنا الطموحة في "حياة فطرية مزدهرة ومستدامة".