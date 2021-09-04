شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بطاقة ذكية في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل لمعرفة حالة الطالب الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أصدرت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل، بطاقة دخول الطالب الإلكترونية، للحاصلين على جرعتي كورونا ؛ حيث يقوم الطلاب بطباعة البطاقة وإظهارها في منطقة الفرز قبل دخول المدرسة.

وأوضح مدير إدارة التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل، الدكتور سعد الحربي، أن ذلك يأتي حرصًا من الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة التعليم العام؛ حيث تم إطلاق بطاقة دخول الطالب للتسهيل على أولياء الأمور في حال عدم توفر الهواتف الذكية.

وقال الدكتور سعد الحربي، أنها بطاقة ذكية تستطيع إدارة المدرسة من خلالها معرفة حالة الطالب الصحية وكذلك مجموعة الطالب الدراسية وأخذ الغياب بشكل يومي وهذه البطاقة يتم تحديثها بشكل مستمر، بحسب تصريحاته لقناة "العربية".