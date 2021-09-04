شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب الشاعر عبدالكريم المزروعي بعد مسيرة حافلة مع الشعر الشعبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غيب الموت الشاعر عبدالكريم بن علي المزروعي عن عمر يناهز الـ 81 عاما بعد مسيرةٍ حافلة مع الشعر الشعبي استمرَّت لأكثر من 60 عامًا

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الشاعر عبدالكريم المزروعي له مسيرة حافلة مع الشعر الشعبي وخدمته للموروث في جميع فنونه امتدت لأكثر من 50 عامًا، وحصل على جائزة من الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم الشهيرة في مسابقة "اللغز".