شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالة إلى متابعيه يطمئنه خلالها على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر "الحمدالله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه"

وفي وقت سابق، كشف المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش، عن الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مبينا أنه خضع لعملية جراحية حيث قال: "اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتهان والحمدالله نجحت وهو الآن في العناية المركزة".

وأضاف: "ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله، تأخيره الله يهديه للعملية ضاعف من صعوبتها.. الحمدلله على كل حال".

وتمنى عدد من الإعلاميين والفنانين الشفاء العاجل لتركي آل الشيخ، بينهم الفنان عبادي الجوهر، قائلا: "ألف سلامة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، طهور وما تشوف شر يا أبو ناصر".

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