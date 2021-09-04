تطبيق توكلنا يوضح آلية استعراض بيانات سجل السفر الدولي

الرياض - محمد عبدالله - أتاح تطبيق توكلنا طريقة استعراض بيانات سجل السفر الدولي، مشيرا إلى تفاصيل أول إقرار سيظهر عند القادمين إلى السعودية فور دخولهم.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن استعراض بيانات سجل السفر الدولي تبدأ بالتوجه إلى لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة سجل السفر.

ثم الاضطلاع على الرحلات مع إمكانية استعراض بيانات الرحلات بالضغط عليها، ومن ثم تظهر بيانات الرحلة، وفقا لتطبيق توكلنا.

تفاصيل إقرار السفر

وكان تطبيق توكلنا كشف عن تفاصيل الإقرار الذي سيظهر فور وصول القادمين إلى المملكة، حيث قال عبر حسابه بموقع «تويتر»: «عند وصولك إلى المملكة العربية السعودية ومن أجل سلامتك وسلامة من تحب فإنه يتوجب عليك الإقرار والإفصاح عبر تطبيق توكلنا عن معلومات سفرك».

وأضاف تطبيق توكلنا: «في حال كانت إجابتك: نعم؛ فإنك تقر بإقامتك في إحدى الدول المذكورة في الإفصاح ويتوجب عليك تطبيق إجراءات الحجر حسب الإجراءات الموضحة في التطبيق، وسيتم تحديث حالتك الصحية في توكلنا فور استلام نتائج الفحص من وزارة الصحة».

وتابع تطبيق توكلنا أنه في حال كانت إجابتك: لا؛ فإنك تقر بعدم إقامتك بأي من الدول المشار إليها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني منها اشترطت تحميل تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقًا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأية تدابير احترازية.

اقرأ أيضا:

«توكلنا» شرط الدخول إلى المطار

الجواز الصحي بـ«توكلنا» منذ البداية حتى اعتماده وثيقة سفر رسمية دوليًا