جامعة الملك فيصل تحصل على جائزة بلاكبورد لفئة التميز لعام 2021

الرياض - محمد عبدالله - حصدت جامعة الملك فيصل، على جائزة بلاكبورد (Blackboard) لفئة التميز في تمكين التعليم من خلال منصة بلاكبورد(Blackboard) التعليمية للعام 2021 (Blackboard spotlight Awards: Education Empowerment).

وتُمنح الجائزة تقديرًا لشركاء بلاكبورد الاستثنائيين الذين أظهروا مساهمة مثالية في مجال التعليم من مجتمع بلاكبورد (Blackboard) حول العالم، الذين تمَّ الاعتراف بعملهم كمساهمة مهمة ونموذجية في مجال التعليم.

ومن جانبه أكَّد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، على أنَّ هذا الإنجاز يأتي توثيقًا لجهود الجامعة وخبرتها على مدى 12 عامًا في مجال مواكبة التطورات التعليمية المدعمة باستخدام التقنيات الحديثة، فضلا عن وجود خطة إستراتيجية واضحة لتطوير إمكانات التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد تواكب المستجدات التقنية، إلى جانب تعزيز الخبرة الطويلة المكتسبة، واستثمارها.

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