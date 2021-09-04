تقويم التعليم: التحصين ضد كورونا شرط لحضور الاختبارات الورقية

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنَّ التحصين ضد كورونا شرط لحضور الاختبارات الورقية، وفقًا للحالة الصحية على تطبيق (توكلنا).

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على عدة أسئلة من الطلاب بهذا الخصوص، أنه «توافقًا مع الاحترازات الصحية المعتمدة، يجب ارتداء الكمامة وتحميل تطبيق (توكلنا) عند حضورك لمقر الاختبار».

وتابع «كما يجب أن يكون الوضع الصحي في تطبيق (توكلنا) محصَّن أكمل جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19)».

من جهة أخرى، أوضحت هيئة تقويم التعليم، أن شروط إصدار الرخصة المهنية، تشمل: الحصول على درجة البكالوريوس كحدٍّ أدنى في تخصص مناسب في مجال التعليم، والحصول على درجة الاجتياز في اختباري العام والتخصص، ودفع الرسوم وإصدار الرخصة عبر نظام الرخص المهنية.

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